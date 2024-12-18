加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
加拿大擬明年對中國進口商品加徵關稅 鎖定太陽能產品
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

冷氣團南下越晚越冷 低溫探10度以下

2024/12/18 08:02（12/18 08:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市南港軟體園區民眾穿大衣、戴帽子禦寒。（中央社檔案照片）
台北市南港軟體園區民眾穿大衣、戴帽子禦寒。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北18日電）氣象專家吳德榮今天表示，今、明兩天大陸冷氣團南下，今晚、明晨部分平地最低氣溫將再降至攝氏10度以下。

受到輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，中央氣象署持續發布低溫特報，今天清晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，低溫區域為新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣有10度以下發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（18、19日）兩天大陸冷氣團南下，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴時多雲，北台轉為整天冷，中南部早晚冷。

吳德榮說，今晚、明晨部分平地最低氣溫將再降至10度以下，農漁養殖業應注意防範，民眾也要注意保暖、以保健康。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，20日冷空氣漸減弱、氣溫略回升，21日下午起至23日清晨又一波強冷空氣南下，天氣再轉冷。

吳德榮指出，歐（ECMWF）、美（GFS）模擬的強度，已調整為與前2波類似，仍為大陸冷氣團的機率最高，但因夜間輻射冷卻加成，部分平地清晨的最低氣溫將降至10度以下，符合發布「低溫特報」的條件，應持續注意保暖。

吳德榮說，23日白天起至26日耶誕前後，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，至於27日之後這波系統、為已超過10天的模擬，歐（ECMWF）、美（GFS）模式皆存在很大的不確定性，其強度及時序、皆還在大幅調整，不見得一定是寒流應續觀察。（編輯：李淑華）1131218

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
延伸閱讀
天氣冷怎麼穿都不夠？中醫師籲3部位保暖最重要醫：冬季泡湯注意高血壓 4重點保安康流感季死亡累計69例創10年同期新高 最快下週進入流行期高麗菜回跌到百元以下 農糧署：因平地栽種上市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
竹苗等5縣市防10度低溫 19日高山降雪機率增
106
更多編輯台推薦新聞：