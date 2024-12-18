冷氣團南下越晚越冷 低溫探10度以下

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（中央社記者余曉涵台北18日電）氣象專家吳德榮今天表示，今、明兩天大陸冷氣團南下，今晚、明晨部分平地最低氣溫將再降至攝氏10度以下。

受到輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，中央氣象署持續發布低溫特報，今天清晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，低溫區域為新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣有10度以下發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（18、19日）兩天大陸冷氣團南下，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴時多雲，北台轉為整天冷，中南部早晚冷。

吳德榮說，今晚、明晨部分平地最低氣溫將再降至10度以下，農漁養殖業應注意防範，民眾也要注意保暖、以保健康。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，20日冷空氣漸減弱、氣溫略回升，21日下午起至23日清晨又一波強冷空氣南下，天氣再轉冷。

吳德榮指出，歐（ECMWF）、美（GFS）模擬的強度，已調整為與前2波類似，仍為大陸冷氣團的機率最高，但因夜間輻射冷卻加成，部分平地清晨的最低氣溫將降至10度以下，符合發布「低溫特報」的條件，應持續注意保暖。

吳德榮說，23日白天起至26日耶誕前後，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，至於27日之後這波系統、為已超過10天的模擬，歐（ECMWF）、美（GFS）模式皆存在很大的不確定性，其強度及時序、皆還在大幅調整，不見得一定是寒流應續觀察。（編輯：李淑華）1131218