觀光客消費目標 觀光署：114年達日均195.91美元

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（中央社記者余曉涵台北18日電）立委指來台旅客平均消費呈下降趨勢，卻沒有任何目標。交通部長陳世凱今天表示，未來會設定相關目標。觀光署長周永暉則說，明年目標將至少達疫前的日均195.91美元（約新台幣6370元）目標。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱、交通部觀光署署長周永暉及桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫就「如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委李昆澤質詢時表示，台灣出國人次今年1到10月已達到1416萬2490人次，恢復比例已達97.22%，來台旅客1到10月目前為620萬人次，只有恢復6成多，「明年國際旅客的目標則要多少？」

陳世凱表示，今年來台旅客可以達到750萬人次沒有問題，今年沒有達到的來台旅客1000萬人次，將是明年的目標。

李昆澤也提出，日本訂定以平均住宿3天計算日均消費為433美元（約新台幣1萬4084元）為目標，而台灣卻沒有訂定任何目標，疫情前後來台旅客的平均消費也呈現下降趨勢，2019年國際旅客來台平均消費每日195.91美元，但2023年國際旅客來台平均消費每日180.67美元（約新台幣5876元）。

陳世凱則回應，台灣過去沒有設定相關目標，但未來應該要設定這樣的目標。交通部觀光署長周永暉在會議休息時接受聯訪則補充，明年的基本目標將會訂定超越2019年的國際旅客來台平均消費每日195.91美元。

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另外，李昆澤指出，29歲以下民眾出國旅遊人次持續上升，今年1到10月已經破370萬人次，29歲以下出國旅客占比也從24.28%提升至26.14%。

陳世凱說，除了爭取觀光旅客外，台灣旅客國旅也很重要，像是景點吸引力下滑、飯店太貴等都要一一解決，讓旅客願意留在台灣國旅，像是觀光同質性高、旅遊品質不佳、數位應用、資訊及交通整合不佳等都必須要一一解決。（編輯：陳政偉）1131218