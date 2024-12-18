旅行社帶團走阿里山鐵軌釀傷 觀光署擬開罰5萬元

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（中央社記者余曉涵台北18日電）阿里山火車日前因有旅行社帶團走森林鐵軌，造成1名團員遭列車擦撞受傷。交通部觀光署長周永暉指出，針對旅行社擬以最重罰則，開罰新台幣5萬元，帶團的人員擬開罰1萬5000元。

阿里山火車日前上午發生遊客違規至軌道區域遭撞事故，網友們全面支持主管機關重罰；林鐵依法究責旅行社外，同時也針對違規遊客，將請警方依公共危險罪嫌函送法辦。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱、交通部觀光署署長周永暉及桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫就「如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數」進行專題報告，並備質詢。

台灣民眾黨立委林國成質詢相關問題時，交通部長陳世凱指出，旅行社沒有注意到旅客安全，一定會開罰旅行社，帶團的現場人員也會開罰。

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交通部觀光署長周永暉補充，這部分有2個層面，剛剛已經有跟農業部林業及自然保育署長林華慶有交換過意見，除了會用鐵路法開罰之外，旅行社方面擬最重罰5萬元，帶團人員則是擬開罰最重1萬5000元。

根據觀光發展條例跟旅行業管理規則，旅行業執行業務在旅遊途中未注意旅客安全維護將可處1萬元到5萬元；隨團服務人員在旅遊途中未注意旅客安全的維護將可處3000元以上到1萬5000元以下罰鍰，情節重大者可定期停止其執行業務。（編輯：陳政偉）1131218