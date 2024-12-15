遊客闖阿里山鐵軌拍照 林鐵請警方依公共危險罪送辦

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣15日電）阿里山火車昨天上午發生遊客違規至軌道區域遭撞事故，網友們全面支持主管機關重罰；林鐵依法究責旅行社外，同時也針對違規遊客，將請警方依公共危險罪嫌函送法辦。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處昨天發布新聞訊息，受傷民眾是參加「夢想國際旅行社」帶團活動，此旅行社曾有帶團違法行走林鐵軌道的前科。

林鐵及文資處表示，強烈譴責旅行社帶團行走軌道並放任團員於軌道區域四散拍照，置團員安危於不顧，並已協請林業保育署嘉義分署禁止申請進入眠月線必經的阿里山一葉蘭保留區的權利1年。

事故現場影像在網路上流傳，網友們全面支持林鐵重罰，「為了安全一定要懲罰」。

林鐵及文資處副處長周恆凱今天說，夢想國際旅行社今年9月20日即曾帶團違法行走祝山線前往眠月，當時口頭勸阻不聽，本月14日上午又發生帶團違法行走林鐵軌道，經列車鳴笛示警、廣播，遊客仍不聽勸，帶團者也沒有進行人員管控。

林鐵及文資處認定遊客已違規進入軌道區域，並因而發生事故，已涉及公共危險罪，將請執法單位，確認違規遊客身分，並調查其違規事實送辦，同時也要對旅行社究責。

有媒體報導，旅行社對外致歉，周恆凱表示，截至今天下午3時止，旅行社並未與林鐵聯繫，更不知道有道歉一事。

事故的列車經檢修後，未發現明顯損害，其他衍生費用仍待調查。（編輯：陳仁華）1131215