旅行社違法帶團走林鐵遊客遭撞傷 將依法懲處

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）阿里山火車今天上午行經獨立山路段發生事故，因旅行社違法帶團行走鐵軌，其中1名遊客拍照時違規進入軌道區，遭列車擦撞受傷送醫，主管機關將依法處罰遊客及旅行社。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處發布新聞訊息，受傷民眾是參加「夢想國際旅行社」帶團活動，此旅行社之前也曾有帶團違法行走林鐵軌道的前科。

林鐵及文資處說，強烈譴責旅行社帶團行走軌道並放任團員於軌道區域四散拍照，置團員安危於不顧，並已協請林業保育署嘉義分署禁止申請進入眠月線必經的阿里山一葉蘭保留區的權利1年。

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林鐵及文資處強調，將行文交通部觀光署查處此旅行社的行政責任，並依規定嚴懲。違規行走的遊客依鐵路法第57條及第70條規定，處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

嘉義縣消防局說，上午11時23分獲報於竹崎鄉樟腦寮火車站附近平交道發生緊急救護案件，抵達後回報現場有1名女性患者年約57歲，不慎遭小火車擦撞造成肢體外傷、意識清楚，給予相關處置，送往嘉義基督教醫院救治。（編輯：郭諭儒）1131214