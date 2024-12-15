帶遊客走阿里山鐵軌遭撞 夢想國際旅行社道歉

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）阿里山火車14日因旅行社帶團走鐵軌造成1名團員遭列車擦撞受傷，主管機關將依法處罰遊客及旅行社。夢想國際旅行社人員今天出面道歉，表示針對領隊及旅客安全意識將加強宣導。

阿里山火車14日上午行經獨立山路段發生事故，1名遊客拍照時違規進入軌道區遭列車擦撞左腳受傷，列車退行將她送至樟腦寮車站送醫，主管機關將依鐵路法追究相關責任。

事件發生後，帶團的夢想國際旅行社（設於桃園市）臉書（Facebook）粉絲頁遭到許多網友留言抨擊旅行社不負責任，「錢都你們賺，請問旅客的安全不用顧？森鐵的秩序跟安全顧慮不用守？」

夢想國際旅行社人員郭姓先生今天接受記者電話訪問時指出，旅行社對於昨天團員在獨立山發生小火車碰撞的意外事件致上十二萬分歉意，其實領隊出發前都會宣導安全事項。

郭先生說，透過影片可以發現，在火車靠近景觀台時，領隊也有喊聲後退與遠離小火車，小火車也有鳴笛警示，但團員因拍照疏失發生碰撞意外，致使延誤小火車旅客行程，造成林鐵困擾，旅行社致上十二萬分的歉意。

他指出，感謝小火車上的旅客、醫護人員及領隊協助處理傷患，同時也感謝林鐵及文資處大力協助，旅行社後續會針對安全性再加強宣導。

關於外傳旅行社有相關違規前科的情況，郭先生說，由於今天是週末假日，公司會再查證以往領隊是否有違規部分，並加強領隊教育訓練，同時強化出團旅客安全管制與宣導。

對於影響社會觀感，郭先生表示，再次向大眾致歉。（編輯：戴光育）1131215