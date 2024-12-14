遊客闖阿里山林鐵拍照遭撞 受傷送醫還可能挨罰

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）阿里山火車今天上午行經獨立山路段發生事故，1名遊客拍照時違規進入軌道區，遭列車擦撞左腳受傷，列車退行將她送至樟腦寮車站送醫，主管機關將依鐵路法追究相關責任。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞訊息，上午11時13分嘉義開往阿里山的定期列車，行經25公里330公尺處（第1觀景台）處，發現1名婦人違規進入軌道區，經列車鳴笛示警，仍與她發生擦撞，造成左腳受傷。

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林鐵及文資處副處長周恆凱表示，事發後列車立即緊急煞車，列車長請乘客協助傷者簡易包紮後，列車退行至樟腦寮車站，將她送至樟腦寮平交道等待救護車後送治療；此事件影響遊客62名，列車延誤約60分鐘。

周恆凱指出，違規行走的遊客可依鐵路法第57條及第70條規定處予新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，籲請民眾配合，勿走鐵路以維自身及行車安全。（編輯：謝雅竹）1131214