桃機112年轉機客達637萬 創歷史新高

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（中央社記者余曉涵台北18日電）桃園機場公司表示，去年轉機旅客量達到637萬3086人次，較疫情前成長13%，創下歷史新高，今年1到11月轉機旅客已經突破625萬人次。

立法院交通委員會今天邀請交通部長陳世凱、交通部觀光署長周永暉及桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫就「如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數」進行專題報告，並備質詢。

根據交通部提出的書面報告，桃園國際機場於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前108年年旅客量為4868萬人次，轉機（含過境）旅客量為564萬6614人次，平均每日轉機旅客量1萬5470人次，約占總體運量1成1 。

交通部表示，隨疫後國境解封，旅客量持續攀升，轉機旅客量也屢創新高，112年轉機旅客量達到637萬3086人次，占總體運量1成8，平均每日轉機旅客量達1萬7460人次，較疫情前成長約13%，創下歷史新高。

交通部說，113年截至11月轉機旅客量已突破625萬人次。依區域別統計，前3名分別是北美約占39.8%，東南亞及南亞約占36.9%，東北亞則約占7.1%。

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另外，交通部表示，針對過境旅客規劃台灣觀光半日遊，根據統計去年5月到113年11月，參加半日遊的旅客約1萬4692人，參加旅客前5名國家為美國、加拿大、菲律賓、德國跟澳洲。

交通部指出，除現行團體導覽、自由行2種遊程型態外， 配合2025年台灣燈會在桃園，預計推出限定遊程，明年規劃日間與夜間遊程，以專人定時導覽方式，帶領旅客搭乘機場捷運前往燈會園區參觀，提供轉機旅客更多選擇，加深其對於台灣在地文化及特色瞭解。（編輯：謝雅竹）1131218