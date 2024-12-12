95條行程獲選金旅獎 中南部業者得獎件數增8倍

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（中央社記者余曉涵台北12日電）今年共有95條旅遊行程，獲得被譽為是旅行業界奧斯卡獎的金旅獎。品保協會理事長張永成說，今年參加評選的件數比去年成長30%外，中南部業者得獎作品為去年的8倍。

國際金旅獎被譽為旅行業界的奧斯卡獎，主辦單位中華民國旅行業品質保障協會今天舉行第12屆國際金旅獎頒獎典禮。

品保協會理事長張永成指出，金旅獎的選拔是為了要提升旅行業的品質跟數量，今年參選作品多達259件，比去年成長30%，不少業者只要得獎就會滿團。

張永成表示，由於過去中小型業者跟中南部業者參與金旅獎的意願不高，因此他在全台舉辦說明會，鼓勵跟輔道中小型業者參加，提高得獎率跟競爭力，今年中南部業者有41件得獎，是去年的8倍。

除此之外，張永成表示，透過跟國外觀光單位合作的認證制度，提高台灣遊程在海外的曝光度，希望可以降低觀光逆差外，把金質獎升格為金旅獎也要讓世界遊客看到台灣的美，為觀光立國盡一份心力。

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交通部觀光署長周永暉說，明年不論是出境或入境，國際或國內旅遊的機會都非常多，希望透過金旅獎的推薦讓旅客有更多優質選項，業者在參賽過程中相信也可以學習到很多運用新興科技提升旅遊品質的想法。

自2012年起，品保協會每年舉辦金質旅遊行程選拔，2023年升格為國際金旅獎，評選機制更為嚴格，邀請專家學者、觀光局與地方政府代表參與審查，確保獲獎行程「價格合理」、「內容透明」、「旅客滿意」。（編輯：陳政偉）1131212