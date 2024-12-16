加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

環島高鐵等整體軌道規畫 陳世凱：現在就應開始

2024/12/16 18:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北16日電）朝野立委今天關心環島高鐵議題，交通部長陳世凱坦言，環島高鐵等未來20年、30年台灣整體軌道規劃，現在就應該開始。

立法院交通委員會今天安排國家運輸安全調查委員會、交通部鐵道局、運輸研究所報告114年度預算。

陳世凱日前與媒體座談時，談到未來評估科技可行、財務許可下，可建環島高鐵，所以現在高鐵南延及北延都有留尾軌。

朝野立委今天都關切環島高鐵議題，陳世凱再度對未來的發展表達樂觀看法，認為未來20年、30年，高鐵有機率環島，並認為環島高鐵等相關軌道規劃，現在應該要開始，會交由鐵道局與運輸研究所共同研究。

民進黨立委鍾佳濱說，最近高鐵尖峰時間發生潑水之亂，主要是目前運能無法滿足尖峰時的需求，30年前，當時交通部在規劃高鐵時，就預估2011年時，每天最高運量可達20萬人次，實際目標雖然晚了幾年才達到，但現在每天最高已超過20萬人次，交通部應該未來預做設想，並讓環島高鐵規畫逐步成形。

國民黨立委邱若華說，今年3月的網路民調，58.4%民眾支持建環島高鐵，25年前，高鐵從規劃到通車花了17年，現在技術更進步，應該不會有大難題，如果未來20年要看到環島高鐵，現在就應開始規劃。

陳世凱表示，鐵道都是一段一段完成，台鐵環島花了百年時間，他認為環島高鐵不必花這麼長的時間，不過，高鐵往東延時，技術需求及遇到的挑戰都會更高。

鍾佳濱詢問高鐵未來運量，鐵道局長楊正君說，大約30年後，每天可達28萬到30萬人次。（編輯：管中維）1131216

陳世凱
旅行社帶團走阿里山鐵軌 交長陳世凱：可罰5萬元高鐵延屏東若採高雄案 交通部：配合大都更計畫
鍾佳濱
台智盟與松玥建設簽MOU 布局菲國綠能、智慧生態建設藍提案停降公務員所得替代率 綠盼先公聽再審查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：