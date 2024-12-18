不適任教育人員查詢 全教產：照理3、9月各查1次

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（中央社記者陳至中台北18日電）台中市某國小棒球教練涉嫌長期猥褻學童，學校疑未定期查詢不適任教育人員系統。全教產理事長林碩杰表示，國教署有發函要求每年3月、9月都要查詢一次，沒做到就是失職。

台中市一所國小傳出棒球教練涉長期猥褻學生，台中市教育局長蔣偉民18日表示，該名教練在民國108年受聘時，學校有查詢不適任教育人員系統，當時系統並未註記教練有不適任紀錄。110年系統匯入法務部相關紀錄，學校疑未定期查詢，會深究校方、失職人員的責任。

全國教育產業總工會理事長林碩杰今天接受中央社電訪表示，國民及學前教育署曾發函，要求各校每年3月、9月底，也就是每一個學期開始後幾個月，都須到「不適任教育人員資料庫」，清查校內教師、職員、運動教練等會接觸到學生的人員，確保沒有法定不得聘任的情事。

會發生教練早已被登錄不適任系統，學校卻多年沒發現，讓林碩杰感到訝異。他表示，可能是人事處或學務處出了問題，也可能是介接系統出現空窗和斷層，希望主管單位查清楚，到底是哪一個環節出錯。

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林碩杰也建議，近年教師的士氣常受打擊，這次涉及猥褻案的是教練，希望政治人物在評論時，不要一概而論都稱呼為不適任教師。「不要讓社會以為教師一天到晚都不適任。」

依照「不適任教育人員之通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」，包括教師、職員、運動教練等會接觸到學生的人員，學校聘用時都須到「不適任教育人員資料庫」查詢，確保沒有法定不得聘任的情事。同辦法第5條規定，學校對於現職人員，也應每年定期查詢。（編輯：陳政偉）1131218