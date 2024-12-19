文大永續創新學院揭牌 整合跨系課程育永續人才

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（中央社記者許秩維台北19日電）中國文化大學永續創新學院正式揭牌，並透過「永續跨域學分學程」，整合跨系課程供學生選修，未來盼持續以創新方式，促進永續發展知識的傳播與實踐。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，文化大學永續創新學院於18日正式揭牌，象徵未來在推動永續教育與創新發展方面邁向新的里程碑。

文化大學副校長王淑音表示，永續創新學院連結校內各系及校外跨領域的資源與能量，將聯合國永續發展目標（SDGs）融入校內課程，成為文化大學的重要特色之一；永續創新學院結合SDGs理念，推動多項USR（大學社會責任）計畫，盼未來發揮更大的教育與社會影響力。

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文化大學永續創新學院院長方元沂提到，學院自成立以來，陸續推出兩門全英文視訊的永續基礎課程，並於今年通過「永續跨域學分學程」，整合跨學系課程以供學生選修，目前已有18門課程納入課表，未來會持續募集課程。

方元沂指出，新的學院空間不僅是辦公場所，更是師生交流與創新的基地；為攜手共創永續教育，未來學院將持續以創新方式，促進永續發展知識的傳播與實踐，也希望學生能踴躍參與，透過學習ESG（環境、社會與公司治理）知識，將永續發展理念內化為核心素養。1131219