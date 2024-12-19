台大癌醫6週年 郭台銘出席期許守護生命價值

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台大醫院癌醫中心分院今天下午舉行6週年慶公開活動，鴻海以及永齡基金會創辦人郭台銘受邀出席。他表示，今天也是先妻林淑如75歲冥誕，台大癌醫主體大樓也以母親郭初永真命名，期許台大癌醫為病人提供醫療與關懷，共同守護生命的價值。

台大癌醫下午舉行6週年慶暨公共藝術揭幕典禮，邀請台大癌醫主要捐贈者郭台銘，共同參加盛會。會後媒體堵訪郭台銘，但郭台銘未發ㄧ語，在隨扈保護下離開。

今天同時也是郭台銘先妻林淑如75歲冥誕。郭台銘表示，此次活動的主題為「真愛永存」，主要期盼將先妻的真愛，永存在台大癌醫中。

郭台銘說，今天在此，對自己來說是回憶重現，也是希望延續，兩個時刻交織，自己感受生命中愛與希望的延續。

郭台銘回憶，19年前先妻因乳癌復發，病逝在台大醫院，結束彼此35年的婚姻。他說，與林淑如從相識相戀到步入婚姻，用5年時間描繪彼此承諾，並立下50年人生契約，但命運未能讓彼此履行至終，彼此的契約僅走過35年。

郭台銘說，林淑如離世，帶給自己深刻傷痛，並重新思考生命價值與意義，他說，林淑如離世讓自己明白，生命長短不重要，其中真愛與真情才重要。

郭台銘表示，林淑如離世後，他決定把真愛延續到更多人生命中，於是與台大團隊攜手合作，讓台大癌醫中心誕生。

郭台銘指出，台大癌醫不僅是對醫療進步的追求，更是自己對林淑如紀念、對生命尊重與光明。他說，這是與林淑如共同的願望，讓更多人因真愛與希望，重燃生命的光明。

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郭台銘說，台大癌醫主體大樓也以母親郭初永真命名為「永真樓」，「永」字象徵愛與希望延續，只要不放棄，人生就永遠有希望，「真」字代表真情、真愛與對生命的珍視。他指出，對病友來說，永真是不向病魔低頭的勇氣，對醫師、護理人員、病患陪伴者來說，永真更代表一種信念，相信有限的生命可創造無限的意義。

郭台銘說，台大癌醫中心不僅是醫療場所，是充滿愛與信念的新生殿堂，未來台大癌醫將秉持相關精神，為病人提供醫療與關懷，讓更多人在愛中找到希望，希望真愛在每人心中延續，共同守護生命的價值。（編輯：楊凱翔）1131219