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班班有鮮乳停辦 家長團體憂損害孩子營養權益

2024/12/20 11:00
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（中央社記者陳至中台北20日電）行政院19日宣布「班班有鮮乳」政策於下學期起停辦。國教行動聯盟、全國家長會長聯盟今天指出，政府跨部門合作失敗，卻犧牲了孩子的營養權益，應檢討後重啟。

行政院發言人李慧芝昨天表示，由於第一線教學單位、家長對「班班有鮮乳」政策推動有很多意見，農業部、教育部持續蒐集意見溝通，最終因為看法多元且分歧，行政院長卓榮泰聽取農業部報告後，決定從下學期起停辦。

台灣2大家長團體國教盟、全長聯，今天共同發布新聞稿指出，過去曾有14縣市在營養午餐提供過鮮乳，運作順暢，但當政策變成免費提供時卻卡關。

家長團體分析其中原因，包括政策推動初期要求「可溯源規範」限制，導致全台500家酪農中僅28家符合標準，供應鏈受阻；學校缺乏冷藏設備；以及大量增加基層人員的壓力等。

家長團體認為，「班班有鮮乳」政策為學童健康爭取到4年新台幣44億元經費，本應改善孩子鈣質攝取與飲食習慣，最終卻因政府未能有效協調，導致政策停辦，犧牲了孩子的營養權益。

家長團體希望檢討政策研議與執行過程，以更透明、有效的方式重啟「班班有鮮乳」。（編輯：陳政偉）1131220

李慧芝
雲嘉南盼續辦班班有鮮乳 政院人士：意見落差難執行「班班有鮮乳」政策 雲嘉嘉盼中央續辦
卓榮泰
卓榮泰：深化原住民族權益保障 實現公平正義卓榮泰：政府追求永續發展 希望達成三贏目標
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