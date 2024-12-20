打破陰暗灰黑形象 環境部擬推二手商店改造指引

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）推動資源循環零廢棄，台灣有許多二手商店提供二手商品買賣，為打破外界對二手商店普遍陰暗、灰黑形象，環境部明年將提出二手商店改造指引，盼提升消費者選購二手物意願。

根據環境部統計，目前全台約有5000多家二手商店提供二手商品買賣，部分商店也提供修繕服務，讓商品可以延長使用壽命。

不過，多數人對於二手商店多有光線陰暗、商品堆雜的印象，環境部今天召開記者會，分享二手場域改造的形象成果，也計劃將於提出明年二手商店改造指引，讓願意改造形象的二手商店可以參考。

環境部長彭啓明表示，台灣多數二手屋相對於一般商店，包含擺設、裝潢等時尚性都不夠，但現在已經有二手屋實際透過改造變得不一樣，不僅動線更好，也讓年輕人願意走進去選購二手商品。

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彭啓明也回憶，自己小時候也都會去舊光華商場買賣二手書，當時也都覺得現場很昏暗、老舊，但就是價格便宜，現在二手屋如果昏暗年輕人也不愛去，但經過設計改造，不僅可吸引年輕人，也有助於提高二手商品價格並幫忙二手回收的產業，也是資源循環的一部分。

環境部表示，預計明年提出二手商店改造指引，希望能帶動更多二手屋一起創造良好循環維修與二手場域空間環境，透過環境改變人心，構建資源循環的永續生活模式，延長物品使用壽命、減少廢棄物。（編輯：陳政偉）1131220