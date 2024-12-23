培訓獵龍達人 高市綠鬣蜥捕捉班12/30開辦

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）綠鬣蜥問題嚴重，高雄市農業局30日開辦綠鬣蜥捕捉訓練班，招收100個名額，並於26日上午9時網路開放報名，年滿18歲設籍高雄市有意願民眾可報名參加。

依農業部發布綠鬣蜥移除策略，完成受訓參與移除民眾將發給成蜥(吻肛長含30公分以上)每隻新台幣250元、未達30公分每隻100元獎勵，除現金外也可提供等值禮券或農產品。由於民眾詢問踴躍，高市府農業局決定提前年底開辦第1場訓練，後續將視報名情形於明年初陸續加開課程。

訓練對象為「設籍高雄且年滿18歲之一般民眾」，授課內容包括綠鬣蜥生態習性與棲息環境介紹、綠鬣蜥保定與安全移除作業以及人道處理原則等，通過訓練學員，日後需依「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」所建議移除工具，如長竿加套索、彈弓加魚標等執行綠鬣蜥移除。

綠鬣蜥是外來種爬蟲類，因人為棄養於野外形成入侵族群，數量年年攀升引發生態危機，農業部林業暨自然保育署11月22日邀集地方政府、學者及民間專家召開綠鬣蜥移除精進策略會議，達成共識開放經完成受訓民眾參與移除綠鬣蜥並給予獎勵。

農業局植物防疫暨生態保育科表示，「113年高雄市外來入侵種綠鬣蜥捕捉訓練課程」26日上午9時起開放網路報名https://forms.gle/BBWxqTGNGC9N68aPA，錄取名單於報名額滿後公布農業局官網最新消息。

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未錄取民眾也不用擔心，明年起將陸續開辦訓練課程，相關訊息也將同時發布在「高雄市政府農業局官網-最新消息」以及「高通通-高雄Super Go臉書」。

農業局呼籲，綠鬣蜥因外型特殊，成蜥似小恐龍常讓部分民眾心生恐懼，其實綠鬣蜥是草食性動物，生性膽小不會主動攻擊人，且綠鬣蜥「吃素ㄟ」，目前高雄市尚無綠鬣蜥攻擊咬人通報案件，民眾看見綠鬣蜥不用慌張，可通報1999由農業局派員移除。（編輯：孫承武）1131223