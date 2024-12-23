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尋找感動地圖計畫徵件開跑 最高可獲18萬獎金

2024/12/23 11:17（12/23 11:26 更新）
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來自逢甲大學的「逢建小隊」，聚焦記錄與探索台灣各年代遺留下的「混血建築」，透過實地走訪、攝影、繪畫及文字，重新喚起人們對老建物的關注與重視，獲113年尋找感動地圖實踐計畫圓夢青年組金獎。（青年署提供）中央社記者許秩維傳真 113年12月23日
來自逢甲大學的「逢建小隊」，聚焦記錄與探索台灣各年代遺留下的「混血建築」，透過實地走訪、攝影、繪畫及文字，重新喚起人們對老建物的關注與重視，獲113年尋找感動地圖實踐計畫圓夢青年組金獎。（青年署提供）中央社記者許秩維傳真 113年12月23日
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（中央社記者許秩維台北23日電）114年「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」徵件即日起開跑，計畫分為「扎根種子組」與「圓夢青年組」，入選團隊最高可獲得新台幣18萬元獎金。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為鼓勵青年規劃多面向的壯遊企劃，開拓視野、培養自主學習與團隊合作能力，探索台灣在地文化，青年署辦理「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」，分為「扎根種子組」（高中職在學生）與「圓夢青年組」（18至35歲青年）。

114年度尋找感動地圖實踐計畫自即日起徵件至3月14日，參加者可2人（含）以上自組團隊申請壯遊提案，入選者最高可獲得新台幣18萬元（含實踐獎金8萬元，年度成果徵選獎金5萬元與影片特別獎項5萬元）。

來自逢甲大學的「逢建小隊」團隊，聚焦記錄與探索台灣各年代遺留下的「混血建築」，重新喚起人們對老建物的關注與重視，獲得113年尋找感動地圖實踐計畫圓夢青年組金獎。

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「逢建小隊」團隊透過實地走訪、攝影、繪畫及文字紀錄，深入解析建築的多元文化交融，如位於恆春的三合土古城牆工法、大谷日式別邸的空間美學、基隆許梓桑古厝的東西合璧特色，希望讓更多人看到老建物背後的故事，重新認識家鄉的建築之美。

青年署提到，歡迎有興趣的青年參與感動地圖實踐計畫」徵件，團隊需於報名時提交壯遊企劃，包含行程規劃、主題發想及執行方式等；審核通過後，入選團隊將於6月至8月進行壯遊企劃，並可參加年底成果徵選活動。（編輯：陳政偉）1131223

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