加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

前北醫大副教授詐領創客競賽獎金 發展署追回92萬

2024/12/24 12:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北24日電）百萬創客擂台競賽評選委員、前北醫大副教授蕭宇成詐取勞動部近百萬獎金，法院近日判決出爐，勞動部勞動力發展署今天發聲明表示，已撤銷其冠軍資格並追回新台幣92萬元。

蕭宇成在2022年間隱匿自己是勞動部勞動力發展署第3屆「百萬創客擂台」競賽評選委員身分，並夥同賴姓女學生，由賴女以蕭男擔任研發人之一的作品報名參賽，以「球員兼裁判」手法，詐取冠軍獎金92萬元，新北地檢署後依詐欺取財罪嫌將兩人起訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

法院近日判決出爐指出，蕭男與賴女犯後坦承犯行，且積極與發展署調解成立，蕭宇成給付賠償金額20萬元給發展署，發展署也請求給予被告2人從輕量刑機會，最後分別判蕭宇成處有期徒刑3個月，賴女處拘役20日，皆可以每日1000元易科罰金。

發展署今天發布聲明指出，此案經法院判決有罪，經查發展署中並無任何人參與其中，已撤銷其冠軍資格、並追回92萬元獎勵金及獎座。（編輯：張雅淨）1131224

#勞動部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：