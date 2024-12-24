台中榮總嘉縣鹿滿長照大樓動工 斥5.5億設200床

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）台中榮民總醫院灣橋分院鹿滿院區長照大樓今天動工，預定117年完工，斥資新台幣5億5000餘萬元興建，將設有長照200床及30人日照服務中心；位在嘉義縣竹崎鄉，用以照護偏鄉長者。

台中榮民總醫院今天舉行鹿滿院區長照大樓動土典禮，由國軍退除役官兵輔導委員會主委嚴德發主持，衛生福利部長期照顧司副司長吳希文、嘉義縣長翁章梁、台中榮總總院長陳適安、竹崎鄉長曾亮哲及中榮灣橋分院院長陳正榮等人到場。

嚴德發致詞說，退輔會所屬榮家及榮民醫療體系多年來積極協助國家建構長照服務網絡，為榮民、榮眷及高齡長者提供全面照護；灣橋鹿滿院區住宿型長照機構預定於117年完工，代表退輔會致力對榮民及長者提供更多尊重、安心與幸福的照護服務。

吳希文表示，台灣邁入老年化社會，在108年衛福部推動部署住宿資源時，灣橋分院積極爭取到4.1億補助興建鹿滿長照大樓，醫院自籌1億4000餘萬元。衛福部配合總統賴清德健康長壽政策的願景，已啟動長照3.0的規劃，讓醫療與長照有良好的銜接。

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翁章梁說，嘉義縣老化指數全國最高，老年人口比例已達23%，迫切需要居住型長照，衛福部規劃在六腳、新港、竹崎籌設3個住宿型長照，嘉義縣府則申請在布袋設置，未來10年嘉義縣將超過1700床住宿型長照床。感謝衛福部與退輔會在山區打造200床的長照機構照顧長者。

陳適安指出，鹿滿院區長照機構規劃為智慧型與綠建築設計，內部設有中央走廊、 露台及房間陽台，並融入自然景觀與多層次立體生態，完工後讓偏鄉高齡者與榮民（眷）享有優質照護。（編輯：謝雅竹）1131224