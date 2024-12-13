強化AI數位醫療 北榮3分院智慧健康管理中心揭牌

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（中央社記者吳書緯台北13日電）花東地區幅員遼闊，醫療資源相對有限，退輔會主委嚴德發近日為「台北榮民總醫院玉里、鳳林、台東分院智慧健康管理中心」揭牌啟用。嚴德發表示，希望健管中心的成立能為基層醫療體系提供更高效、精準的服務。

嚴德發11日偕退輔會就醫保健處長劉峻正、台北榮民總醫院副院長林永煬等人，赴台北榮民總醫院玉里分院等處視導，並為設立於玉里分院內的「台北榮民總醫院玉里、鳳林、台東分院智慧健康管理中心」揭牌。

嚴德發指出，智慧醫療是實現醫療平權的關鍵，尤其在偏鄉地區，希望透過智慧健康管理中心的成立，推動創新技術與全人健康管理模式，為基層醫療體系提供更高效、更精準的服務，並為偏鄉醫療樹立典範。

北榮玉里分院副院長陳育群在簡報時指出，因為少子化、高齡化與人口加速往都市集中，使得偏鄉醫療面臨極大挑戰，且面臨醫師、護理師的一波離職潮，「偏鄉比醫學中心更需要急迫的轉型」，透過引進人工智慧（AI）系統讓願意留下的醫護人員做得更好。

陳育群表示，面對人少、人老、錢少，契合政府「健康台灣」的政策，未來希望透過智慧病患關係管理系統（CRM），讓每個人能充分發揮，兩個人當三個人用，透過普篩、廣篩與AI技術，找到更多需要幫助的人。

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玉里分院指出，AI骨質健康門診是智慧健康管理中心的核心亮點，透過X光影像分析進行骨質疏鬆篩檢，並提供個別化治療建議，結合中醫針灸及拔罐、內科、骨科等多專科團隊合作，讓骨質健康管理更全面、治療效果加倍。

此外，玉里分院表示，「玉鳳台感染管控數據鏈」也是中心另一個創新，由玉里分院感染管制室透過即時數據技術，掌控花東地區40個長照單位住民的健康狀況，強化感染控制能力，系統可快速偵測疫情風險，並將數據即時上傳台北榮總感控中心，縮短訊息傳遞時間，進一步提升偏鄉地區的感染防控。（編輯：林興盟）1131213