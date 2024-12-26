春節台鐵東部幹線 尖峰時段長途自強號售完

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北26日電）台鐵公司今天凌晨零時起，開放114年春節疏運東部幹線對號列車訂票。台鐵統計，截至上午9時，其中台北往返花東尖峰時段長途自強號座位已售完，南迴線仍有座位。

台鐵發布新聞稿，今天開放114年1月23日至2月3日春節疏運期，東部幹線（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）訂票。

台鐵統計，至上午9時，共完成21萬3728筆、39萬4254張訂票，訂票過程順利。

台鐵說，旅客完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）至各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於113年12月28日上午9時重新釋出。

台鐵說，至上午9時車票預訂狀況，台北往花蓮、台東方向114年1月24日下午5時以後，及台東、花蓮往台北方向114年2月1、2日全天，長途自強號座位都已售完，中短途仍有座位。

台鐵說，南迴線高雄往台東方向及台東往高雄方向，長途各時段自強號尚有座位。（編輯：陳政偉）1131226