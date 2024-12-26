立委關注校園霸凌性侵 要求教育部完善通報查詢

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（中央社記者陳至中台北26日電）立法院今天審議教育部預算，多名朝野立委都關注校園霸凌、性侵議題，要求教育部完善不適任教師通報、查詢等措施，國教署長彭富源、體育署長鄭世忠都承諾會檢討。

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，民主進步黨籍立委林宜瑾、張雅琳、陳秀寶、范雲、陳培瑜、吳沛憶、郭昱晴、林月琴，中國國民黨籍立委林倩綺、柯志恩、洪孟楷、萬美玲、葉元之、葛如鈞、羅廷瑋等朝野立委，針對近期頻繁發生的校園霸凌、性平事件，要求教育部檢討。

林宜瑾提到，體育班、運動校隊經常傳出性平和暴力事件，與「威權控管」的文化有關，一時半刻無法根除，體育署應該大刀闊斧，提出具體解方。

張雅琳以近期台中發生的教練性侵未成年兒少案為例，目前只有學校有權限查詢不適任教育人員系統，家長無從得知，如果學校沒有確實把關，就會出問題。

林月琴則提到，目前僅有部分縣市訂定學校監視錄影系統管理原則，學生遇到不當對待，家長想申請調查，常會遇到畫面遭刪除等問題，國教署應訂定全國統一的作法，讓各縣市有明確程序可依循。

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對此，體育署長鄭世忠表示，針對台中棒球教練猥褻學童的案子，體育署有詳細調查，希望能找出法規的漏洞。目前看來是學校人員替換時，忘記要定期查詢不適任教育人員系統，體育署後續有發函各級學校提醒，並透過簽訂契約等方式，確保承辦人員履行職責。

國教署長彭富源表示，針對家長申請調閱錄影系統，後續會訂定統一的指引；如果有惡意刪除監視器畫面等情形，也會訂定法規，保障學生、家長的權益。（編輯：陳清芳）1131226