學校提供免費生理用品 教部：朝就近、不實名改進

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（中央社記者陳至中台北26日電）立法院今天審議教育部預算，多名立委關注學校提供免費生理用品政策的推動狀況，教育部國民及學前教育署長彭富源表示，會朝就近、不實名等方向改進。

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，民主進步黨籍立委林宜瑾提案關心「月經貧窮」議題，同黨立委張雅琳、陳秀寶也有連署。

林宜瑾指出，部分女性因經濟困難，無法取得充足的生理用品，在立法院的要求下，教育部自112學年度開始在各級學校提供免費生理用品。

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然而林宜瑾指出，不少學生團體反映，政策執行出現不少狀況，例如學校不會主動通知免費生理用品放在哪些地方，或是領取程序繁瑣、領取點太少等，造成學生拿取意願偏低，希望教育部改進。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，會持續檢討生理用品政策，未來將朝就近取用、不須實名，以及要求學校不強制按月提供等方式，持續努力改進，進而消弭「月經貧窮」的問題。（編輯：陳政偉）1131226