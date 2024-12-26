財劃法修正 教育部憂影響育兒津貼、免學費政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北26日電）立法院日前三讀修正財政收支劃分法，教育部今天表示，恐影響育兒津貼、就學補助、高中職免學費、優秀運動選手與教練獎勵金等政策，部分補助款也將改由地方自行編列預算。

立法院於12月20日三讀修正財政收支劃分法，估計中央須增加釋出財源新台幣3753億元給地方政府。

教育部今天發布新聞稿指出，政院初估中央法律義務支出之外可能減少28%，勢必對各項教育政策與計畫產生重大影響。

教育部指出，財劃法修正後，將重新評估中央與地方經費分擔比例，部分補助款改由地方自行編列預算。以114年度為例，教育部歲出預算編列3623億元，其中補助地方政府的計畫型補助款達1100多億元。

上述補助地方預算包含少子女化對策計畫（育兒津貼）、學輔法專輔教師增置、中小學數位學習精進計畫，以及優化全民運動環境計畫等。此外，中央承接過去台灣省政府的高中職學校業務，也可能要移交地方政府辦理。

教育部也評估，包括優秀運動選手與教練獎勵金、高中免學費、私立大專學生學雜費減免等政策，也將視整體預算額度，評估修正補助額度的可能性。

教育部也提到，114年度行政院除依「教育經費編列與管理法」保障應編數外，另額外挹注超過200億元，用以提升教育品質。新版財劃法施行後，這類額外挹注恐無法延續。

教育部提到，以往會依據縣市學齡人口統籌分配各專案預算，例如學前教育，會依幼生人口數適時調整補助經費，以貼合實際需求。財劃法修正後，地方財源雖增加，但是否足以承接這些業務，仍需審慎評估。此外，地方財政能力差異，也可能導致資源分配不均，進一步衝擊教育的公平性。（編輯：管中維）1131226