農業部：補助顏聖紘研究經費 8年僅2946萬

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）國立中山大學生物科學系副教授顏聖紘遭國民黨立委王鴻薇質疑，8年拿了農業部新台幣3億元研究經費，農業部今天說，8年補助顏聖紘共27案，但總經費僅2946萬，與王鴻薇所說差距甚大。

顏聖紘6日在社群網站臉書（Facebook）說：「一下機就收到今年研究計畫因為財劃法修惡金額刪除超過12%的通知，材料費差旅費分生實驗維修費通通沒了」，後遭王鴻薇指農業部與顏聖紘有關研究案拿了27案總經費達3億元。

顏聖紘表示，20年研究經費都沒這鉅額，且若是整合型計畫，總經費須分配給所有子計畫主持人，整合型計畫總經費不等於1個研究主持人實際分配到的經費，這是學術界常識。

農業部今天也澄清，經查近10年、從民國104至113年共補助顏聖紘計30案，總經費約3386萬，平均每個計畫約112萬，若扣除104年到105年3件計畫則為27件，與王鴻薇所述27件計畫相符，但總經費約為2946萬，與王鴻薇所述3億元差距甚大。

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農業部也說，由於財劃法三讀通過，中央整體預算須縮減，因應經費縮減，農業部有事先通知所屬各機關、單位依原規劃額度辦理計畫審查，並檢討相關計畫優先順序，評估本年度受影響將不執行項目，以及擬繼續執行項目與估計調減經費。

農業部表示，顏聖紘歷年研究有助於防杜疫病蟲害入侵台灣，也多次協助農業部進行具入侵風險的國外新興害蟲及風險評估與鑑識，提出對於台灣輸入植物檢疫規定內有害生物清單增訂及修改建議，並協助台灣機場及港口等邊境查驗檢出鱗翅目類有害生物鑑定及分析，對於台灣疫病蟲害具有十足貢獻。（編輯：陳政偉）1140111