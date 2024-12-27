專家提精準診斷等3目標 盼完善肺癌防治

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）「健康台灣肺癌防治領航策略聯盟」召集人楊泮池今天說，總統賴清德目標2030年達成癌症標準化死亡率降1/3，破解癌王「肺癌」是關鍵，聯盟提精準診斷等3目標，盼完善防治。

根據衛生福利部統計，癌症已連續多年位居台灣十大死因之首，而最新公布的111年癌症登記報告，肺癌已連續2年高居發生人數首位。

前副總統、中央研究院院士陳建仁及中研院院士楊泮池等多名肺癌專家今天齊聚一堂，討論籌組「健康台灣肺癌防治領航策略聯盟」，旨在透過落實篩檢、精準診斷與早期治療3大方向，全面完善肺癌防治拼圖。

陳建仁指出，肺癌早期症狀不明顯，診斷期別攸關存活率，診斷期別越早存活率越高。透過早期篩檢及診斷，提升早期發現的比例，盡早接受治療，是提升肺癌存活率、降低死亡率的關鍵。

陳建仁強調，賴總統上任後推動「健康台灣」政策，目標2030年達成癌症標準化死亡率降低1/3，要達成該目標，破解癌王「肺癌」是重中之重。

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楊泮池表示，在強化篩檢方面，建議聚焦肺癌高風險族群，強化篩檢策略，才能有效提升肺癌篩檢；至於精準診斷，則仰賴於加速導入AI數位工具，增強肺癌診斷量能；早期發現、早期治療可有效改善預後，對於延長存活時間有重大影響，聯盟將著重提升早期篩檢率，減少晚期診斷比例。

楊泮池會前接受媒體聯訪說明，隨科技進步，治療方式越來越多元，價格也是水漲船高，很多晚期病人該用的標靶、免疫治療，若未達給付標準就要自費；若短期內要改善死亡率，就得使用有效藥物，如果要讓未來死亡人數下降，應擴大篩檢，不同階段有不同應對方式，而現在肺癌最令人感到棘手之處在於不知道發生原因，要繼續努力。（編輯：管中維）1131227