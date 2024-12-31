永續經濟活動認定參考指引 首納農林業適用

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）農業部今天表示，第2版「永續經濟活動認定參考指引」及「轉型計畫建議涵蓋事項」公告，適用產業首度納入農林業，引導金融業協助企業參與企業參與農業經營，推動減碳轉型。

農業部發布新聞指出，上述參考指引及事項，今天由金融監督管理委員會與農業部、環境部、經濟部、交通部及內政部共同公告。

農業部指出，「永續經濟活動認定參考指引」的適用產業範圍，首次納入「農林業」，包含「農作物生產」、「農林剩餘資源再利用」及「林業經營與生產」等3項「一般經濟活動」，可讓從事農林業永續活動的企業，有更多機會獲得金融業支持。

其次，明定「自然碳匯技術研發及應用」及「建立維持生物多樣性之生態保護系統」等2項「支持型經濟活動」，鼓勵各行各業投入「自然碳匯」及「生態保護系統」，也可認定積極參與永續發展工作，獲得綠色金融適度支持。

另外，針對保險業推出的金融商品，將「農業保險」列為永續商品，引導保險業開設農業保險。

農業部補充，為了讓企業及金融業更容易參與農業永續活動，113年10月30日已開設「農業ESG STORE」，提供一站式服務，讓企業更快速對接、執行農業經濟永續活動。（編輯：管中維）1131231