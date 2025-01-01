川普2.0震撼來襲 全球中央看政經新變局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）還沒有等到就職，美國總統當選人川普就迫不及待地宣布將對脣齒相依的加拿大、墨西哥開刀，所有進口商品加徵25%關稅，再次震懾全世界。川普強勢回歸後，對國際經貿、能源與地緣安全的衝擊，《全球中央》雜誌1月號封面故事有精彩剖析。

2025年開局最重要的國際大事，無疑就是川普1月20日宣誓就職第47任美國總統。與1.0版的川普不同的是，他不再是政治素人，團隊成員全是效忠他、貫徹美國優先、力行關稅政策與支持化石燃料的華府非建制派菁英。

極限施壓，迫使對手上談判桌讓步，很可能就是未來四年美國與主要貿易夥伴的互動方式。然而，一旦雙方談判破裂，貿易夥伴報復美國制裁，可能觸發無休止的貿易戰。

川普對氣候政策的影響也不可忽視。根據Carbon Brief的分析，到2030年，川普支持化石燃料產業、取消電動車補助等政策，預料導致額外排放40億噸二氧化碳，幾乎相當於歐洲和日本的年排放量總和。

美國氣候政策的轉變，不僅影響國內，也將對其他國家的氣候目標與法規制定帶來不確定性，放慢全球原本應加速的淨零進程。

此外，川普計劃驅逐美國境內約1,100萬無證移民。根據美國國會聯合經濟委員會去年12月發布的報告，大規模驅逐移民計畫將損害美國經濟，導致經濟成長和勞動力萎縮，同時推高通膨。

封面故事〈川普震撼2.0〉深入探討川普領航下，對國際經貿、能源與地緣安全的衝擊，再看歐洲、中國、日本、韓國、東協與台灣如何面對變局與挑戰。

遊客會想要舊地重訪一座乾淨的城市，不是沒有原因。新加坡將部分戶外或山林的公共廁所，打造成打卡景點，坐擁無敵海景，還能在洗手時盡覽美景。位於新加坡南部的花柏山公園公廁，就是個絕佳例子。

布拉格無家者分享自己的生命故事，帶遊客走看在城市橋墩下的生活；台灣路邊攤的人情味複製在瑞典山路上。〈開箱地球村〉單元透過分布世界五大洲記者的在地觀察，從台灣人的角度，分享在異鄉食衣住行育樂、社會制度、各式見聞與文化衝擊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

本期〈看世界〉走訪各國永續綠建築，一睹紐約市「漂」在海上的小島、如同置身阿凡達星球的新加坡濱海灣花園、打造森林氛圍的東京代官山新地標、結合植栽與瀑布的曼谷EmQuartier百貨、看書賞景的台北市立圖書館北投分館與有最綠建築美名的成大綠色魔法學校。

訂閱《全球中央》一年12期特價1,280元，學生訂戶優惠價998元，請電洽(02)2505-1180轉分機817。中央社eBook網ysgoshopping.com則可訂購《全球中央》各期電子版雜誌，每期優惠價79元，歡迎體驗。1140101