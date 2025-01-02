國內外賞櫻必遊路線 台灣武陵與福壽山農場超夯

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（中央社記者余曉涵台北2日電）櫻花季即將到來，旅遊業者今天公布台灣、韓國及日本的賞櫻必遊路線，其中台灣賞櫻地點主打武陵農場與福壽山2大高山農場，預期掀起搶購熱潮。

每年櫻花季都吸引大批旅客出遊，雄獅旅遊今天發布新聞稿公布台、日、韓三地的賞櫻必遊路線，其中台灣路線除了主打武陵農場與福壽山2大高山農場外，也推薦旅客搭乘阿里山森林小火車「福森號」、「栩悅號」欣賞高山櫻花美景。

雄獅旅遊表示，今年為迎接西洋情人節，武陵農場行程於2月13日至15日期間推出限定活動，旅客不僅能體驗日式浴衣，還有現場民歌演唱，若旅客搭乘「福森號」可體驗穿梭於粉紅點綴的森林鐵道，並體驗在地茶席文化，欣賞櫻花與千年神木交織的壯麗景致。

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雄獅旅遊指出，日本花季向來是台灣旅客在春季旅遊首選，其中日本東北地區陸奧3大賞櫻名所分別為岩手「北上展勝地」、青森「弘前公園」與秋田「角館」，當中的弘前公園以擁有千株櫻花樹而聞名，能漫步於壯麗的岩木山相襯的櫻花大道下，還可一賞粉櫻飄落弘前城外形成的花筏景致。

韓國賞櫻季節因滿城櫻花盛開而成為旅遊勝地，雄獅旅遊表示，推薦旅客參加鎮海櫻花季、全韓國唯一EWORLD夜櫻、富川三大花卉慶典，或者可漫步於余佐川羅曼史橋，欣賞沿河盛開的絕美景致，或前往慶和火車站，親眼目睹火車穿越粉紅花雨的夢幻場景。（編輯：李亨山）1140102