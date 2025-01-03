開箱老照片》傳教士「小婦人」艾偉德病逝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1970年（民國59年）1月3日：原籍英國傳教士艾偉德（Gladys Aylward）因肺炎病逝台北寓所，享壽68歲。

艾偉德生長在英國傳統的基督教家庭，民國19年，28歲的她排除萬難、遠渡重洋到中國山西省陽城傳教，並與73歲的宣教士珍妮．勞森（Jeannie Lawson）開設「八福客棧」宣揚福音、收養難童。中日戰爭爆發時，她曾親自帶領近百名孤兒逃離陽城避難。

後來有人為她撰寫在中國的傳教經歷，出版了「小婦人」（The Small Woman）一書。二十世紀福斯公司也將艾偉德的故事改編成電影「六福客棧」（The Inn of the Sixth Happiness），由知名影星英格麗褒曼（Ingrid Bergman）主演，然而電影充滿爭議，艾偉德本人不承認這部電影，聲稱沒有看過劇本，史實考證充滿謬誤。

46年艾偉德到台灣開設育幼院，繼續她的福音事業，並透過世界展望會的協助到美國募款。位於木柵的伯大尼兒少家園，前身就是她設立的「艾偉德孤兒院」。

想看更多艾偉德的照片，立即到中央社影像空間。1140103