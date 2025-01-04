開箱老照片》旅日畫家陳永森返台舉辦畫展

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（中央社網站）1954年（民國43年）1月4日：旅日畫家陳永森自東京返台，將在台舉辦畫展。

旅日台灣畫家陳永森在日本畫壇累積了豐厚的資歷，是罕有在油畫、膠彩、工藝、書法、雕刻等各方面皆有專攻，屬全方位發展的藝術家。

陳永森1913年出生於台南，1933年赴日進入日本美術學校日本畫科就讀。同時期在日本求學的台灣報人吳三連，是陳永森重要的資助者。

1952年，陳永森參加第8回日本美術展覽會，他在膠彩、油畫、雕刻、工藝與書法5項全部入選，轟動日本藝壇，被日本媒體譽為「萬能藝術家」與「藝術綠野中的五色花」。

後來陳永森分別在第9回以及第11回的日展，以膠彩作品「山莊」與「鶴苑」二度贏得日展最高榮譽「白壽賞」，並獲得日本裕仁天皇召見。

1997年陳永森病逝於日本東京寓所，享壽84歲，家屬同意吳三連基金會將他的畫作運回台灣。2008年上古藝術館舉辦陳永森作品義拍會，拍賣所得全數捐給吳三連基金會，贊助吳三連獎，以獎勵更多台灣人才。

想看更多陳永森的照片，立即到中央社影像空間。1140104