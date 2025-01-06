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開箱老照片》慶祝第一屆獸醫節大會

2025/1/6 07:00
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台灣省獸醫公會舉行慶祝第一屆獸醫節暨62年度會員代表大會，省主席謝東閔在會中致詞。中央社記者葛日新攝 62年1月6日
台灣省獸醫公會舉行慶祝第一屆獸醫節暨62年度會員代表大會，省主席謝東閔在會中致詞。中央社記者葛日新攝 62年1月6日
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（中央社網站）1973年（民國62年）1月6日：台灣省獸醫公會在台中市農友之家，舉行慶祝第一屆獸醫節暨62年度會員代表大會。

「獸醫師法」於民國48年1月6日由總統公布實施，宜蘭縣獸醫師公會提案建請政府訂每年的1月6日為獸醫師節，歷經各界努力後，獲內政部同意。全國獸醫師公會每年也於各縣市輪流舉辦慶祝活動。

臨床獸醫師類型多元，台灣根據動物類別可分為犬貓及烏龜、兔子、天竺鼠、蜥蜴、寵物鳥等伴侶動物；牛、羊、鹿、馬等大型動物；雞、鴨、鵝等家禽，豬、水產動物以及野生動物，其中又以專長於犬貓的人數最多、分布最廣。

近幾年來，台灣毛小孩登記飼養量已超過每年新生兒，民國112年貓狗登記數量高出新生兒近10萬，也因此上看2000家的犬貓動物醫院競爭更加激烈，有些還會以專科分類。

想看更多獸醫的照片，立即到中央社影像空間。1140106

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