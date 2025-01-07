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開箱老照片》音樂詩人蕭泰然

2025/1/7 07:00
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第28屆行政院文化獎在2009年1月7日舉行頒獎典禮，作曲家蕭泰然（左）在兒子蕭傑仁（右）的陪同下，特地專程自美返國領獎。中央社記者黃慧敏攝 98年1月6日
第28屆行政院文化獎在2009年1月7日舉行頒獎典禮，作曲家蕭泰然（左）在兒子蕭傑仁（右）的陪同下，特地專程自美返國領獎。中央社記者黃慧敏攝 98年1月6日
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（中央社網站）2009年（民國98年）1月7日：第28屆行政院文化獎在台北喜來登飯店舉辦頒獎典禮，行政院長劉兆玄頒授獎章給享譽國際樂壇的蕭泰然博士。

集鋼琴家、指揮家、作曲家於一身的蕭泰然，一生致力於台灣本土音樂融入西方音樂的創作，被譽為「台灣最後的浪漫主義鋼琴詩人」。

蕭泰然民國27年元旦出生於高雄，父母都是留日學生，他受母親啟蒙學習鋼琴，在就讀台南長榮中學時，當牙醫的父親一度想讓他就讀醫學系，但在當時長榮中學校長戴明福的勸說下，蕭泰然得以報考省立師範學院音樂專修科。

他畢業之後赴日、美求學，專攻作曲，民國56年回台任教。66年移民美國，但仍持續創作，其「出頭天進行曲」中歌詞的「咱欲出頭天，咱欲出頭天……」被認為鼓動民主運動，一度被列為黑名單，連父親過世也無法返鄉奔喪。

民國82年，他以1947年發生的二二八事件為背景，著手創作第一部管絃樂作品「1947序曲」，記憶台灣曾經發生的傷痛，也用音樂撫平歷史傷痕，每次演出都讓聽眾為之動容，並成為蕭泰然在國際樂壇的代表作之一。

想看更多蕭泰然的照片，立即到中央社影像空間。1140107

行政院長劉兆玄出席行政院文化獎頒獎典禮，頒發「文化獎章」給享譽國際樂壇的蕭泰然博士（右）。
行政院長劉兆玄出席行政院文化獎頒獎典禮，頒發「文化獎章」給享譽國際樂壇的蕭泰然博士（右）。
俄羅斯聯邦交響樂團在莫斯科柴可夫斯基音樂學院音樂廳演奏台灣作曲家蕭泰然作品「1947年序曲」，這是台灣音樂家作品第一次在這座有俄羅斯音樂聖殿美譽的音樂廳演出，演出後蕭泰然（右邊戴眼鏡者）出場向觀眾致意。中央社記者張弘光攝 89年4月6日
俄羅斯聯邦交響樂團在莫斯科柴可夫斯基音樂學院音樂廳演奏台灣作曲家蕭泰然作品「1947年序曲」，這是台灣音樂家作品第一次在這座有俄羅斯音樂聖殿美譽的音樂廳演出，演出後蕭泰然（右邊戴眼鏡者）出場向觀眾致意。中央社記者張弘光攝 89年4月6日
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