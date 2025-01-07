開箱老照片》音樂詩人蕭泰然

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（中央社網站）2009年（民國98年）1月7日：第28屆行政院文化獎在台北喜來登飯店舉辦頒獎典禮，行政院長劉兆玄頒授獎章給享譽國際樂壇的蕭泰然博士。

集鋼琴家、指揮家、作曲家於一身的蕭泰然，一生致力於台灣本土音樂融入西方音樂的創作，被譽為「台灣最後的浪漫主義鋼琴詩人」。

蕭泰然民國27年元旦出生於高雄，父母都是留日學生，他受母親啟蒙學習鋼琴，在就讀台南長榮中學時，當牙醫的父親一度想讓他就讀醫學系，但在當時長榮中學校長戴明福的勸說下，蕭泰然得以報考省立師範學院音樂專修科。

他畢業之後赴日、美求學，專攻作曲，民國56年回台任教。66年移民美國，但仍持續創作，其「出頭天進行曲」中歌詞的「咱欲出頭天，咱欲出頭天……」被認為鼓動民主運動，一度被列為黑名單，連父親過世也無法返鄉奔喪。

民國82年，他以1947年發生的二二八事件為背景，著手創作第一部管絃樂作品「1947序曲」，記憶台灣曾經發生的傷痛，也用音樂撫平歷史傷痕，每次演出都讓聽眾為之動容，並成為蕭泰然在國際樂壇的代表作之一。

想看更多蕭泰然的照片，立即到中央社影像空間。1140107

行政院長劉兆玄出席行政院文化獎頒獎典禮，頒發「文化獎章」給享譽國際樂壇的蕭泰然博士（右）。