開箱老照片》六福客棧開幕

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（中央社網站）1972年（民國61年）1月8日：位於台北市松江路、長春路口的六福客棧舉行開幕典禮，由台北市長高玉樹主持剪綵。

六福客棧是六福集團的首家飯店，採中式天井設計和木造裝潢，門口用日本訂製瓷燒出「六福客棧」字型磁磚，民國61年開業，是當時台北市著名的飯店之一，也是海內外人士舉辦記者會的重要場所，屹立南京松江商圈長達48年。

六福客棧11樓的金鳳廳港式飲茶，保有傳統服務人員用推車將現做港點送到桌邊供用餐客人挑選的港式作風，是當時民眾闔家打牙祭的好去處，假日經常一位難求，也見證當時台灣經濟起飛的盛況。

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後來因新冠肺炎疫情重挫北台灣觀光產業，住宿率低迷，民國108年3月初，六福集團遞件申請危老重建計畫，六福客棧建築物走入歷史，未來規劃建造六福酒店式商辦大樓。

想看更多六福客棧的照片，立即到中央社影像空間。1140108

六福客棧是六福集團的「起家厝」，108年3月初遞件申請危老重建計畫，在取得台北市政府核准通過後，預計打造20層樓以上的商用大樓。中央社記者孫仲達攝 108年5月10日