開箱老照片》執法悍將檢察官張金塗

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（中央社網站）1995年（民國84年）1月10日：高雄地檢署檢察官張金塗在住家附近遭不明歹徒開槍襲擊，被送往陸軍八○二總醫院急救。

張金塗是已故民進黨前主席黃信介的女婿，因家庭因素，他國中畢業後就遠赴高雄就讀石油化工建教合作班，之後也留在煉油廠工作，當兵回來後，受哥哥鼓勵下重拾書本，苦讀10個月考上了台大法律系，一路披荊斬棘當上檢察官。

84年間他因偵辦黃上豐販毒集團的販賣案，起訴黃上豐母親溫玉枝並求處重刑，招致歹徒怨恨，買兇兩名槍手在張金塗的宿舍前連開12槍後逃逸，是台灣第一起槍殺檢座案。

張金塗隨後被同事送往陸軍八○二醫院急救，雖撿回一命，但後續歷經大大小小共11次手術，忍受割肉及挖骨等折磨，有如人間煉獄。

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靠著堅強的求生意志力，以及家人、親友們鼓勵，張金塗終於出院回到檢察崗位，他仍積極辦案、打擊犯罪，不因曾遭槍擊而退縮。

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