開箱老照片》中興巴士通車

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（中央社網站）1966年（民國55年）1月12日：由台北市議會議長張祥傳、副議長陳少輝等人籌組的中興巴士公司，在故宮前舉行通車典禮。

常到故宮博物院的人，對304路公車應該都不陌生，它是早期人們去故宮最常搭的車，也是中興巴士公司經營的第一條路線「中興1路」。

中興巴士成立於民國54年，前身為中國國民黨台灣省委員會經營的大業客運公司。66年，中興巴士加入台北市聯營公車，中興1路「永和至故宮」改為304路公車、中興3路「永和至松山機場」改為214路公車，目前仍在行駛。

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現今的311、668、675、711路線公車則由中興2路「永和至汐止樟樹灣」演變而來。

想看更多中興巴士的照片，立即到中央社影像空間。1140112