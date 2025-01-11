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開箱老照片》「狗大兵」訓練中心

2025/1/11 07:00（1/11 08:22 更新）
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軍犬育訓中心的犬隻進行勤務表演。中央社記者秦炳炎攝　51年1月11日
軍犬育訓中心的犬隻進行勤務表演。中央社記者秦炳炎攝　51年1月11日
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（中央社網站）1962年（民國51年）1月11日：位於台中后里的軍犬育訓中心，訓練有素的德國狼犬正隨著軍犬士的引導，做出各種勤務表演。

軍犬育訓中心創立於民國47年，起先隸屬台灣省民防司令部，後改隸台灣警備總司令部，負責全台灣軍犬的飼養、繁殖、訓練及醫療。中心位址設於台北景美，後遷至新北土城，83年遷至台中后里。

在軍犬育訓中心，犬隻接受的基本訓練有坐、臥、站、來、叫、去、撲、咬、不動等九個動作。受訓完成後，軍犬執行的勤務則包含搜尋、偵爆、緝毒與巡邏。921大地震時，軍犬育訓中心就有20多隻軍犬參與搜救。

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軍犬育訓中心已於90年裁撤，當時的200多隻軍犬編入海巡署協助岸際巡邏任務。97年軍犬育訓中心舊址改為海關緝毒犬培訓中心。目前國軍僅有憲兵仍有緝毒犬、偵爆犬兩種軍犬。

想看更多軍犬育訓中心的照片，立即到中央社影像空間。1140111

#憲兵
憲兵軍犬與領犬員。中央社記者裴禛攝　107年2月16日
憲兵軍犬與領犬員。中央社記者裴禛攝　107年2月16日
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