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開箱老照片》電影八國聯軍

2025/1/13 07:00
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電影「八國聯軍」飾演慈禧太后的李麗華（左）和飾演「小李子」的孫越（右）。中央社記者劉偉勳攝　64年1月13日
電影「八國聯軍」飾演慈禧太后的李麗華（左）和飾演「小李子」的孫越（右）。中央社記者劉偉勳攝　64年1月13日
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（中央社網站）1975年（民國64年）1月13日：由香港導演張徹執導的電影「八國聯軍」，在中影片廠拍攝清宮正殿的武戲。

「八國聯軍」於1976年上映，是一部描繪清朝末年庚子拳亂的武打電影，從傅聲、戚冠軍、梁家仁飾演的三位結義兄弟視角，看見清末的種種亂象。片中有多位知名演員出演，兩屆金馬影后李麗華飾演慈禧太后，孫越飾演「小李子」李蓮英，性感女星胡錦則飾演名妓賽金花。

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張徹為香港武俠電影大師，作品以陽剛、寫實的武打動作聞名。1967年作品「獨臂刀」創下香港百萬票房，使他得到「張百萬」的稱號。「八國聯軍」是他的傾力之作，然而因題材敏感，在台灣及香港上映前均遭到刪改，香港版片名為「神拳三壯士」。

想看更多八國聯軍的照片，立即到中央社影像空間。1140113

#中影
#李麗華
#孫越
電影中慈禧太后觀賞曾獻漢（傅聲飾）、帥風雲（戚冠軍飾）和陳章（梁家仁飾）3位結義兄弟的武術表演。中央社記者劉偉勳攝　64年1月13日
電影中慈禧太后觀賞曾獻漢（傅聲飾）、帥風雲（戚冠軍飾）和陳章（梁家仁飾）3位結義兄弟的武術表演。中央社記者劉偉勳攝　64年1月13日
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