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開箱老照片》物理學大師吳大猷

2025/1/15 07:00
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中研院新任院長李遠哲（右）握手感謝吳大猷（左）的貢獻。中央社記者王遠茂攝　83年1月15日
中研院新任院長李遠哲（右）握手感謝吳大猷（左）的貢獻。中央社記者王遠茂攝　83年1月15日
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（中央社網站）1994年（民國83年）1月15日：吳大猷將中央研究院院長一職交接給新任院長李遠哲，卸下逾10年的院長職務。

吳大猷出生於清光緒33年，自南開大學物理學系畢業後，赴美國密西根大學物理學系深造，獲得碩博士學位，先後任教於北京大學、四川大學、西南聯大，並曾赴美加任教多年，諾貝爾獎得主李政道、楊振寧都曾是他的學生。

吳大猷於民國37年獲選中研院第一屆院士，之後並協助訂定國家科學發展政策，曾任國家科學委員會主任委員。51年，吳大猷擔任中研院物理所所長，72年接任中研院院長，任內改革中研院的組織制度與聘任辦法，有助延攬優秀人才回台服務，貢獻良多。

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吳大猷卸下中研院院長後，任總統府資政。89年3月4日逝世，享壽93歲。

想看更多吳大猷的照片，立即到中央社影像空間。1140115

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中研院院長吳大猷在國防醫學院專題演講。中央社記者吳國輝攝　81年11月24日
中研院院長吳大猷在國防醫學院專題演講。中央社記者吳國輝攝　81年11月24日
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