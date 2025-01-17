加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》法務部執行死囚黃麟凱槍決 賴總統任內伏法第1人
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》揚名國際高球界的兄弟檔

2025/1/17 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華民國業餘高爾夫代表隊陳志明（左）、陳志忠兄弟，搭機前往哥倫比亞，參加在哥國首都波哥大舉行的第四屆國際男子業餘高爾夫錦標賽。中央社記者馮國鏘攝 67年1月17日
中華民國業餘高爾夫代表隊陳志明（左）、陳志忠兄弟，搭機前往哥倫比亞，參加在哥國首都波哥大舉行的第四屆國際男子業餘高爾夫錦標賽。中央社記者馮國鏘攝 67年1月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1978年（民國67年）1月17日：陳志明、陳志忠赴哥倫比亞參加第四屆國際男子業餘高爾夫錦標賽。

出生於台北林口的陳志明、陳志忠，家住在林口球場旁，兩兄弟從小就在林口球場打工，後來都成為揚名國際的高爾夫球運動員，至今也仍活躍於高球界。

陳志明在業餘時代就表現傑出，其中以1976年的艾森豪盃個人冠軍為最高榮譽。他後來參加日本PGA錦標賽，在1992年6月的日巡賽累積獎金超過3億日圓，獲得10年的參賽權。

陳志忠在1980年轉為職業選手後，1983年取得美國職業高爾夫球系列賽事（PGA）參賽資格，並榮獲最佳新人獎。1985年從資格賽打上來的陳志忠躍為大黑馬，在第一回就擊出出史上第一記「雙鷹」獲第二名。1987年洛杉磯公開賽陳志忠奪冠，成為史上第一位在男子美巡賽封王的台灣球員。

google news透過 Google News追蹤中央社

一直到2019年4月，我國高球選手潘政琮拿下PGA傳承高球賽冠軍，終結長達32年台灣選手在美巡賽的冠軍荒；2024年10月俞俊安靠著延長賽一記5呎的「再見博蒂」，拿下生涯美巡賽首冠，是台灣史上第3位在PGA美巡賽奪冠的球員。

想看更多陳志忠的照片，立即到中央社影像空間。1140117

陳志忠是台灣第一位通過美國職業高爾夫球協會甄試的高爾夫球選手。中央社記者馮國鏘攝　71年12月1日
陳志忠是台灣第一位通過美國職業高爾夫球協會甄試的高爾夫球選手。中央社記者馮國鏘攝　71年12月1日
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
108
更多編輯台推薦新聞：