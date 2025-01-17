開箱老照片》揚名國際高球界的兄弟檔

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（中央社網站）1978年（民國67年）1月17日：陳志明、陳志忠赴哥倫比亞參加第四屆國際男子業餘高爾夫錦標賽。

出生於台北林口的陳志明、陳志忠，家住在林口球場旁，兩兄弟從小就在林口球場打工，後來都成為揚名國際的高爾夫球運動員，至今也仍活躍於高球界。

陳志明在業餘時代就表現傑出，其中以1976年的艾森豪盃個人冠軍為最高榮譽。他後來參加日本PGA錦標賽，在1992年6月的日巡賽累積獎金超過3億日圓，獲得10年的參賽權。

陳志忠在1980年轉為職業選手後，1983年取得美國職業高爾夫球系列賽事（PGA）參賽資格，並榮獲最佳新人獎。1985年從資格賽打上來的陳志忠躍為大黑馬，在第一回就擊出出史上第一記「雙鷹」獲第二名。1987年洛杉磯公開賽陳志忠奪冠，成為史上第一位在男子美巡賽封王的台灣球員。

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一直到2019年4月，我國高球選手潘政琮拿下PGA傳承高球賽冠軍，終結長達32年台灣選手在美巡賽的冠軍荒；2024年10月俞俊安靠著延長賽一記5呎的「再見博蒂」，拿下生涯美巡賽首冠，是台灣史上第3位在PGA美巡賽奪冠的球員。

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