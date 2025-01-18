開箱老照片》台南白河大地震

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（中央社網站）1964年（民國53年）1月18日：台灣嘉南地區發生強烈地震，造成106人死亡，650人輕重傷，房屋倒塌1萬餘間。

民國53年1月18日晚上8時5分，嘉南地區發生芮氏規模6.1的地震，屬淺層地震，釋放的能量相當於二次世界大戰原子彈。在一陣天搖地動後，造成地鳴、地裂、土壤液化等現象，甚至在烏山頭水庫的壩堤出現龜裂，關子嶺出現山崩，造成嚴重災害。

這起地震總共導致上百人死亡、民房全倒1萬502棟等，光是台南地區民房損失，就高達新台幣1億9142萬2000元。

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雖然這起地震的震央在台南白河，卻在嘉義市引發一場空前的火警，起火點為中央圓環西北角的「明故宮餐廳」，延燒造成中山路、光彩街、中正路、國華街、文化路一帶陷入火海。火勢直到隔天凌晨才撲滅，成為嘉義市有史以來最嚴重的大火。

想看更多白河地震的照片，立即到中央社影像空間。1140118