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開箱老照片》鋼琴家陳必先

2025/1/20 07:00
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回國參加台灣第一屆國際藝術節的旅德傑出鋼琴家陳必先在台北芝麻酒店練琴。中央社記者馮國鏘攝　69年1月20日
回國參加台灣第一屆國際藝術節的旅德傑出鋼琴家陳必先在台北芝麻酒店練琴。中央社記者馮國鏘攝　69年1月20日
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（中央社網站）1980年（民國69年）1月20日：旅德傑出鋼琴家陳必先在台北芝麻酒店練琴，為台灣巡迴演奏做準備。

陳必先1950年出生於台灣，5歲開始學習鋼琴，9歲獲准為第一位以音樂資賦優異兒童身分出國深造。

當時，陳必先的家境並不富裕，為了讓陳必先出國學習，她的父親研發出一款醫療用的生理食鹽水並取得專利，用那筆錢替她買了一張飛往德國的機票，以及一架鋼琴。

隔年陳必先進入科隆音樂學院，但當時還要幫借宿的教授做家事、照顧小孩。1970年畢業後陸續獲得ARD國際大賽、鹿特丹國際荀貝格大賽、華盛頓國際巴赫大賽三項首獎。

1983年起陳必先應邀擔任科隆音樂學院鋼琴教授，2004年起於弗萊堡音樂大學任教，定居於德國。

近年來，陳必先多次回台舉行演奏會，對於以往辛苦的經歷，陳必先認為「那個時代，就是要追求變好，要批評自己，看看什麼東西可以更好。」

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她說，「我們怎麼樣愛都不夠，怎麼樣愛都是無限的。我們都是要加油。」

想看更多陳必先的照片，立即到中央社影像空間。1140120

有「音樂神童」之稱的留德少女鋼琴家陳必先，搭機經香港飛往西德，教育部文化局長王洪鈞（左）在機場送行。中央社記者陳漢中攝 60年3月22日
有「音樂神童」之稱的留德少女鋼琴家陳必先，搭機經香港飛往西德，教育部文化局長王洪鈞（左）在機場送行。中央社記者陳漢中攝 60年3月22日
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