開箱老照片》鋼琴家陳必先

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1980年（民國69年）1月20日：旅德傑出鋼琴家陳必先在台北芝麻酒店練琴，為台灣巡迴演奏做準備。

陳必先1950年出生於台灣，5歲開始學習鋼琴，9歲獲准為第一位以音樂資賦優異兒童身分出國深造。

當時，陳必先的家境並不富裕，為了讓陳必先出國學習，她的父親研發出一款醫療用的生理食鹽水並取得專利，用那筆錢替她買了一張飛往德國的機票，以及一架鋼琴。

隔年陳必先進入科隆音樂學院，但當時還要幫借宿的教授做家事、照顧小孩。1970年畢業後陸續獲得ARD國際大賽、鹿特丹國際荀貝格大賽、華盛頓國際巴赫大賽三項首獎。

1983年起陳必先應邀擔任科隆音樂學院鋼琴教授，2004年起於弗萊堡音樂大學任教，定居於德國。

近年來，陳必先多次回台舉行演奏會，對於以往辛苦的經歷，陳必先認為「那個時代，就是要追求變好，要批評自己，看看什麼東西可以更好。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她說，「我們怎麼樣愛都不夠，怎麼樣愛都是無限的。我們都是要加油。」

想看更多陳必先的照片，立即到中央社影像空間。1140120