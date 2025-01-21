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開箱老照片》台北市長李登輝整頓交通

2025/1/21 07:00
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台北市政府整頓交通秩序，展開10日的交通宣導工作，首日派出大量警力於交通壅塞的路口勸導違規駕駛人，台北市長李登輝至現場視察警員執行情形。中央社記者陳漢中攝　69年1月21日
台北市政府整頓交通秩序，展開10日的交通宣導工作，首日派出大量警力於交通壅塞的路口勸導違規駕駛人，台北市長李登輝至現場視察警員執行情形。中央社記者陳漢中攝　69年1月21日
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（中央社網站）1980年（民國69年）1月21日：台北市政府全面整頓交通秩序，台北市長李登輝至市區各重要路口視察員警執行情形。

台灣交通亂象登上國際媒體《CNN Travel》，被指稱「行人地獄」（living hell traffic），行人零死亡推動聯盟2023年曾在凱道發起大遊行，政府並修法加重《道路交通管理處罰條例》罰則。

前總統李登輝任台北市長期間也曾大力整頓交通秩序。他觀察到許多車禍都是因汽車駕駛人未依規定在斑馬線前停讓行人所造成，於民國69年1月21日展開為期10日的宣導工作，重點之一是「建立斑馬線的絕對權威」，車輛必須尊重行人穿越道。

交通宣導首日，警方共派出3,500名人次以上的警力，輪班在各大路口針對車輛不禮讓行人穿越馬路、任意變換車道以及轉彎車搶先未讓直行車優先通過等違規駕駛人進行口頭勸導。李登輝也親自到各大路口視察。

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2月1日起正式嚴格取締交通違規，當日晚間10時，台北市交通大隊統計單日取締的違規案件共902件。

想看更多李登輝的照片，立即到中央社影像空間。1140121

台北市政府整頓交通秩序，台北市長李登輝將「建立斑馬線的絕對權威」列為重點工作之一，宣導車輛必須停讓行人通過斑馬線的正確交通觀念。中央社記者陳漢中攝　69年1月21日
台北市政府整頓交通秩序，台北市長李登輝將「建立斑馬線的絕對權威」列為重點工作之一，宣導車輛必須停讓行人通過斑馬線的正確交通觀念。中央社記者陳漢中攝　69年1月21日
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