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開箱老照片》中廣啟用晶體標準鐘

2025/1/23 07:00
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中國廣播公司啟用晶體電子鐘，由台灣省氣象所所長鄭子政（右）按下開始鈕。中央社記者潘月康攝　52年1月23日
中國廣播公司啟用晶體電子鐘，由台灣省氣象所所長鄭子政（右）按下開始鈕。中央社記者潘月康攝　52年1月23日
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（中央社網站）1963年（民國52年）1月23日：中國廣播公司裝設晶體標準鐘，於上午9時半舉行啟用典禮。

中國廣播公司向日本服部鐘錶公司訂購了晶體報時標準時鐘，晶體標準鐘一年僅會產生2、3秒鐘的誤差。民國52年1月23日上午舉行啟用典禮，10時整，由台灣省氣象所所長鄭子政按下開始鈕，搭配第3屆中國小姐劉秀嫚報時，正式啟用這座標準鐘。

早期民眾若要得知標準時間，收聽廣播整點報時是其中一種方法。有一段時期曾用「中原標準時間」一詞報時，直到96年1月12日中午起中廣以「現在時間」取代「中原標準時間」作整點報時。

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81年經濟部中央標準局委託交通部電信研究所設立「國家時間與頻率標準實驗室」，專責維持國家時間標準，工作之一是將其實驗室內原子鐘所產生的時間與國際度量衡局（BIPM）的人造衛星訊號做時頻比對，以產生最接近世界協調時（UTC）的時間並發布，UTC每日誤差僅10億分之1秒。如今民眾可隨時上網查詢該實驗室發布的國家標準時間。

想看更多標準鐘的照片，立即到中央社影像空間。1140123

中國廣播公司晶體標準鐘啟用典禮，特別邀請中國小姐劉秀嫚播報標準鐘顯示的準確時間。中央社記者潘月康攝　52年1月23日
中國廣播公司晶體標準鐘啟用典禮，特別邀請中國小姐劉秀嫚播報標準鐘顯示的準確時間。中央社記者潘月康攝　52年1月23日
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