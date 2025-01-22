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開箱老照片》張穀年中橫寫生畫展

2025/1/22 07:00
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張榖年以西方寫生的觀念，透過山水畫的筆法表現出中橫多變的地勢樣貌。中央社記者陳永魁攝　54年1月22日
張榖年以西方寫生的觀念，透過山水畫的筆法表現出中橫多變的地勢樣貌。中央社記者陳永魁攝　54年1月22日
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（中央社網站）1965年（民國54年）1月22日：張榖年東西橫貫公路寫生畫展在國立歷史博物館畫廊揭幕。

張穀年生於民國前6年，從小跟隨他的舅父—海派名家馮超然習畫，38年來台後任職於中央銀行，餘暇時仍持續創作。

民國49年中部東西橫貫公路開通，壯麗的風景令人讚嘆，張穀年借鏡西方寫生的觀念，以中橫為主題，創作了許多畫作，例如以中橫的四季景色繪製的「梨山春曉」、「夏山雨後」、「谷關秋色」、「合歡瑞雪」等。

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因張穀年獲得許多國內外展出畫作的機會，使得台灣的風土景緻也揚名國際文化界。

想看更多張榖年的照片，立即到中央社影像空間。1140122

前總統嚴家淦（左）至國立歷史博物館欣賞畫家張穀年的作品展。為表現台灣山水的壯麗景致，張榖年（右）創作了許多巨幅作品。中央社記者陳永魁攝　69年7月5日
前總統嚴家淦（左）至國立歷史博物館欣賞畫家張穀年的作品展。為表現台灣山水的壯麗景致，張榖年（右）創作了許多巨幅作品。中央社記者陳永魁攝　69年7月5日
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