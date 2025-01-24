開箱老照片》菸酒公賣局喝啤酒大賽

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（中央社網站）1987年（民國76年）1月24日：為促銷台灣啤酒，菸酒公賣局在台北建國啤酒廠舉行留學生喝啤酒大賽。

我國於民國75年簽訂「中美菸酒協議書」，開放外國菸酒進口，結束菸酒公賣局在國內的獨占地位。公賣局為宣傳台灣啤酒，迎戰國外各大品牌啤酒的市場競爭，舉辦了留學生喝啤酒大賽。

比賽共分3關。第1關與第2關各30分鐘，前2關的項目都是男選手要喝完4瓶0.6公升的台啤，女選手則是2瓶。第3關不限時間，男選手要喝完3瓶，女選手要喝完1瓶。

原先有43位選手報名，但開賽前得知喝的是0.6公升大瓶裝，而不是350毫升罐裝台啤，許多人選擇退賽，僅24人出賽。建國啤酒廠提供花生、魷魚絲給選手佐酒，各有4位男女選手晉級第2關，但不勝酒力露出醉態，主辦單位提前結束比賽，以第2階段完賽時間決定冠軍。

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參賽的外國朋友都認為台啤的美味值得推廣，來自德國的留學生覺得與家鄉的黑啤酒相比毫不遜色。

想看更多喝啤酒比賽的照片，立即到中央社影像空間。1140124

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