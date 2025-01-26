開箱老照片》智慧財產局揭牌

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（中央社網站）1999年（民國88年）1月26日：經濟部智慧財產局成立，由經濟部長王志剛與首任局長陳明邦共同揭牌。

20多年前台灣夜市常見販售盜版CD、仿冒名牌的衣物及包包等小攤，當時專利商標、著作權、營業秘密及查禁仿冒業務分屬不同機關單位執掌，保護步調不一，台灣一度蒙上「海盜王國」的惡名。

也由於台美貿易逆差日漸擴大，台灣自民國78年以來，斷斷續續被列名美國特別301條款，為回應美方要求改善及保護智財權，政府在87年制定公布經濟部智慧財產局組織條例，統一事權，隔年智慧財產局成立。

為加強查緝盜版及侵害智慧財產權行為，當時台灣高等法院檢察署也成立專案會報，定期提報偵辦侵害智財權犯罪行為，根據內政部統計，警方查獲侵害智財產案件，從87年的1748件到91年的5118件，足見其成效。

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台灣自98年起至113年，已連續16年未被列入美國特別301條款觀察名單。

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