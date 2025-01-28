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開箱老照片》華信銀行開幕

2025/1/28 07:00
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總統府資政俞國華（右）為華信銀行開幕切蛋糕慶賀。中央社記者郭日曉攝　81年1月28日
總統府資政俞國華（右）為華信銀行開幕切蛋糕慶賀。中央社記者郭日曉攝　81年1月28日
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（中央社網站）1992年（民國81年）1月28日：國民黨中央投資公司與國內數家知名企業共同投資的華信銀行，在台北開幕。

華信商業銀行為永豐商業銀行的前身，1999年與2000年曾分別獲得《歐元雜誌》、《銀行家雜誌》評選為台灣最佳銀行。總經理盧正昕2000年並獲得美國《商業週刊》評選為亞洲50個最具影響力的「亞洲之星」，是台灣唯一入選的銀行家。

民國91年華信商銀與建弘證券、金華信銀證券以股份轉換方式成立建華金融控股公司；華信銀行同年6月20日更名為「建華商業銀行」。

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95年7月20日，建華金控更名為「永豐金融控股公司」；同年11月13日，建華銀行與同屬永豐金控的台北國際商業銀行合併，建華銀行為存續公司，同時再度更名為「永豐商業銀行」

想看更多永豐金控的照片，立即到中央社影像空間。1140128

建華金控與台北國際商銀在金管會主委龔照勝（左三）的見證下，宣布完成股權轉換，建華金董事長何壽川（右三）表示，兩者合併後預計在3年內顯現新台幣30億元的綜效。中央社記者田裕斌攝　94年12月26日
建華金控與台北國際商銀在金管會主委龔照勝（左三）的見證下，宣布完成股權轉換，建華金董事長何壽川（右三）表示，兩者合併後預計在3年內顯現新台幣30億元的綜效。中央社記者田裕斌攝　94年12月26日
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