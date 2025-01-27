開箱老照片》美影星史蒂芬席格訪台
2025/1/27 07:00（1/27 07:42 更新）
（中央社網站）1997年（民國86年）1月27日：美國動作明星史蒂芬席格訪台，並於29日晉見李登輝總統。
史蒂芬席格7歲時因為看了一場空手道的比賽而立志學習武術，7歲前往日本學習合氣道與劍道，取得黑帶資格後，回美國開設武館，並為電影擔任武術指導。
1988年史蒂芬席格擔任監製、主演電影處女作「熱血高手」，沒想到一炮而紅，創下了 1800 萬美元的高票房。
史蒂芬席格曾兩度應邀來台訪問，他1997年來台時，由超級電視台董事長宗才媛陪同，到總統府晉見李登輝總統，並獻上白色的「哈達」，以示祝福。
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由於席格日語相當流利，李總統和席格在40分鐘的交談中，雙方以英、日語暢談宗教信仰和人生哲學。
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