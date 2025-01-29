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開箱老照片》大年初一走春招好運

2025/1/29 07:00
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春節前的假日，台北市西門鬧區各大百貨公司擠滿了趕辦年貨的人潮。中央社記者馮國鏘攝 67年1月29日
春節前的假日，台北市西門鬧區各大百貨公司擠滿了趕辦年貨的人潮。中央社記者馮國鏘攝 67年1月29日
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（中央社網站）1978年（民國67年）1月29日：農曆春節前台北市西門鬧區熱鬧滾滾，各大百貨公司都擠滿了趕辦年貨的人潮。

今天是農曆大年初一，傳統上民眾習慣出門「走春」，台灣如行天宮等知名廟宇，從早晨開始即擠滿了善男信女，祈求國泰民安，為春節增添熱鬧氣氛。

春節是農曆節日中氣氛最濃厚的節慶，回顧台灣經濟起飛的年代，年前除傳統市場、年貨大街外，百貨公司也被趕辦年貨的民眾擠得水洩不通，呈現出民富安康的繁忙景象。

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雖近年來因社會變遷等因素，年味漸趨轉淡，但民眾仍會趁著難得的長假，回家鄉吃團圓飯，或扶老攜幼出門「走春」，和久違的親朋好友聚會。

想看更多春節的照片，立即到中央社影像空間。1140129

農曆春節初一，台北街頭喜氣洋溢，知名景點和廟宇人聲鼎沸，圖為台北市動物園門前擠滿了參觀人潮。中央社記者劉偉勳攝　73年2月2日
農曆春節初一，台北街頭喜氣洋溢，知名景點和廟宇人聲鼎沸，圖為台北市動物園門前擠滿了參觀人潮。中央社記者劉偉勳攝　73年2月2日
大年初一行天宮擠滿了善男信女，燒香拜拜祈求國泰民安。中央社記者劉偉勳攝　72年2月13日
大年初一行天宮擠滿了善男信女，燒香拜拜祈求國泰民安。中央社記者劉偉勳攝　72年2月13日
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