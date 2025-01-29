開箱老照片》大年初一走春招好運

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（中央社網站）1978年（民國67年）1月29日：農曆春節前台北市西門鬧區熱鬧滾滾，各大百貨公司都擠滿了趕辦年貨的人潮。

今天是農曆大年初一，傳統上民眾習慣出門「走春」，台灣如行天宮等知名廟宇，從早晨開始即擠滿了善男信女，祈求國泰民安，為春節增添熱鬧氣氛。

春節是農曆節日中氣氛最濃厚的節慶，回顧台灣經濟起飛的年代，年前除傳統市場、年貨大街外，百貨公司也被趕辦年貨的民眾擠得水洩不通，呈現出民富安康的繁忙景象。

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雖近年來因社會變遷等因素，年味漸趨轉淡，但民眾仍會趁著難得的長假，回家鄉吃團圓飯，或扶老攜幼出門「走春」，和久違的親朋好友聚會。

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農曆春節初一，台北街頭喜氣洋溢，知名景點和廟宇人聲鼎沸，圖為台北市動物園門前擠滿了參觀人潮。中央社記者劉偉勳攝 73年2月2日